Na mira do Cruzeiro, o atacante Bruno José deve ser anunciado pela Raposa em breve. Em tratativas com o Internacional, dono dos direitos econômicos do jogador de 22 anos, a Raposa aposta no destaque do Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro como um dos reforços para a briga pelo acesso em 2021.

Com três empréstimos nas últimas duas temporadas, Botafogo-SP, CSA e Brasil, e oito gols marcados em 57 partidas disputadas, o mineiro de Monte Sião (Sul de Minas) se destaca pela velocidade pelos lados do campo e também pelas assistências.

Curiosamente, Bruno José balançou a rede contra Cruzeiro e América na edição passada da Série B. Contra a Raposa, ele fez o gol de honra na derrota por 4 a 1, no Mineirão; contra o Coelho, anotou o único tento do time de Pelotas na derrota por 3 a 1, no Independência.