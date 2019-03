A NBA realizará pela primeira vez um jogo da sua temporada regular em Paris no próximo ano. Nesta quinta-feira, a liga norte-americana de basquete anunciou que Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks vão se enfrentar na capital da França em 24 de janeiro de 2020.



Paris já recebeu duelos da pré-temporada da NBA, com a liga tendo indicado em meses recentes o desejo de realizar um jogo do campeonato na cidade, algo que se concretizou com o anúncio desta quinta-feira.



A escolha dos Hornets para atuar em Paris também faz todo o sentido, pois a equipe conta no seu elenco com dois jogadores franceses com currículo extenso pela seleção, casos de Tony Parker e Nicolas Batum.



"Tendo jogado na pré-temporada na França durante minha carreira, eu testemunhei em primeira mão a paixão dos torcedores franceses pelo basquete da NBA", disse Michael Jordan, presidente dos Hornets. "Estamos felizes em levar nossa equipe a Paris para este evento histórico."



Em 1997, Jordan participou em Paris do McDdonald's Championship, um torneio amistoso que envolvia equipes de diferentes continentes, com seu campeão sendo apontado como campeão mundial simbólico, embora a disputa não fosse reconhecida pela Federação Internacional de Basquete. E, naquela oportunidade, Jordan levou o título pelo Chicago Bulls.



Os Hornets atuaram em Paris em 1994, em uma partida da pré-temporada da NBA. Já os Bucks vão jogar na França pela primeira vez. "Jogar em uma das grandes cidades da Europa atende a nossa meta de estender a marca global dos Bucks", disse o coproprietário do time de Milwaukee, Wes Edens. "Nós vamos ter orgulho de representar Milwaukee e Wisconsin em Paris e agradecemos a NBA por esta excitante oportunidade."



O jogo será o 11º da NBA na França, levando em conta duelos de exibição. "O retorno de um jogo da NBA em Paris, após uma ausência de dez anos, é uma verdadeira vitória para a nossa cidade", disse a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.