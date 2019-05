Após o sucesso do espaço NBA Finals, em 2017 e 2018, em São Paulo, a NBA dá mais um passo para ampliar seu faturamento no mercado brasileiro - são mais de R$ 100 milhões anuais, o segundo maior fora dos Estados Unidos, atrás apenas da China. A NBA House será aberta nesta quinta-feira, no estacionamento do Shopping Eldorado, em uma área de 3 mil m², e espera receber mais de 25 mil visitantes até 16 de junho.



A casa é similar àquela montada no Rio, em 2016, por ocasião dos Jogos Olímpicos. Serão mais de 20 atrações, com eventos aos finais de semana e exibição dos jogos da decisão. Os ingressos são vendidos site www.nbahouse.com.br por R$ 25 (Fan Day) e R$ 75 (Game Night), sendo que os bilhetes para os Jogos 2 e 4, dias 2 e 7 de junho, respectivamente, já estão esgotados.



Na casa, os visitantes vão respirar a NBA de diversas maneiras. Aos finais de semana, nos chamados Fan Days, o público vai poder se divertir com as mais de 20 atrações, com destaque para a quadra digital que vai levar o público para "dentro" da quadra. Ainda poderão conhecer um vestiário da NBA, brincar em games de basquete, além de ver de perto uma exposição de peças históricas da liga.



O Troféu Larry O’Brien, que é entregue ao campeão, também estará em exposição à espera de fotos. No Kids Club, atividades e brincadeiras como piscina de bolas, oficina de Slime, pintura, minitabelas e muito mais. Tudo isso com muita música, entretenimento e distribuição de brindes oficiais. No Game Night, o público poderá acompanhar a exibição das partidas da série melhor de sete da decisão da NBA em um telão gigante, de 32m².



Os fãs também terão a oportunidade de encontrar as mascotes do Atlanta Hawks, "Harry, The Hawk", e do New Orleans Pelicans, o "Pierre, The Pelican", além dançarinas de Los Angeles Lakers (Laker Girls) e Chicago Bulls (Luvabulls), e os times de enterradas de Atlanta Hawks (Sky Squad) e Chicago (The Elevators).