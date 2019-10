Separado por 11 pontos do G-6, mas apenas seis à frente do CSA, que abre a zona de rebaixamento e será seu adversário nesta quarta-feira (16), às 19h15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Atlético mudou e foco na Série A do Campeonato Brasileiro. O objetivo, que já foi o título, depois o G-4 e por último uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, agora é bem modesto. E como diz Vanderlei Luxemburgo, o Galo quer é se afastar da "confusão", que é como o treinador se refere à briga contra o descenso.

A situação atleticana, neste aspecto, está longe de ser desesperadora, pois segundo o seite Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG, as chances de rebaixamento são de apenas 7,7%, pois a tendência é que 41 ou 42 pontos sejem suficientes para se evitar a queda, e o o Atlético já soma 31.

Mas por outro lado, as duas próximas rodadas guardam grandes desafios ao time comandado agora por Vágner Mancini, e um resultado que não seja uma vitória em Maceió jogará ainda mais pressão numa equipe que no próximo domingo (20) recebe o terceiro colocado Santos, às 16h, no Estádio Independência, e que no dia 27 de outubro, pela 28ª rodada, vai encarar o São Paulo, também às 16h, no Morumbi, na capital paulista.

Desespero

No caso do Cruzeiro, que vive situação desesperadora, com 73,1% de chances de rebaixamento, segundo a UFMG, a dupla de jogos difíceis já começa nesta quarta-feira, quando ele recebe o quinto colocado São Paulo, às 21h, no Mineirão. No próximo sábado (19), o desafio será encarar o quarto Corinthians, às 19h, na Arena Corinthians.

Na 18ª posição, o time de Abel Braga não tem condições de subir na classificação nesta 26ª rodada, quando ganhar será fundamental para evitar a nona partida seguida sem vitória nesta Série A do Campeonato Brasileiro.

E se conseguir a façanha de derrotar o São Paulo, a Raposa tem sim grandes chances de melhorar sua situação, pois seus principais concorrentes fazem jogos complicados na rodada.

Além do CSA, que recebe o desesperado Atlético, o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento, encara o Santos, nesta quinta-feira (17), às 19h15, na Vila Belmiro. O Fortaleza, que é 15º, recebe nesta quarta-feira, às 20h, no Castelão, o líder e embalado Flamengo. Isso faz com que os três pontos diante do tricolor paulista sejam ainda mais fundamentais para o Cruzeiro.