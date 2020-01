Uma negociação que se alongou e terminou longe do que desejava o Cruzeiro. O volante Rômulo não permanecerá mesmo no clube e dará sequência à sua carreira, ao que tudo indica, longe do Brasil.

O Hoje em Dia apurou que o meio-campista de 19 anos negocia com clubes da Primeira Divisão do Chile. Há duas possibilidades: o Huachipato e o La Serena, com contrato que teria duração de três anos. Informação obtida em conjunto com o jornalista Léo Gomide.

Ambas as equipes já haviam manifestado interesse em contratar o volante, mas a negociação não andou no ano passado justamente pela tentativa de acordo do Cruzeiro com o Desportivo Brasil, equipe que detém os direitos econômicos e federativos de Rômulo.

Mas clubes do Brasil também já haviam demonstrado interesse em ter o jovem meio-campo. Em dezembro do ano passado aconteceram sondagens de Flamengo, Fluminense e do Atlético.

Negociação

Um grupo de empresários cruzeirenses se mostrou interessado em auxliar o Cruzeiro na compra de Rômulo, conseguiu negociar com o Desportivo Brasil, mas detalhes impediram que a negociação tivesse um desfecho positivo a favor do clube celeste.

As bases da negociação indicavam que Rômulo seria adquirido junto ao Desportivo Brasil, inscrito em um clube do interior de Minas Gerais (falou-se no Athletic Club, de São João Del Rei), e repassado ao Cruzeiro. "Engenharia" essa que acabou não dando certo.

No dia 2 de dezembro o Hoje em Dia antecipou a notícia de que o Cruzeiro havia perdido o prazo de compra de Rômulo, que estava emprestado pelo Desportivo Brasil e jogando nas categorias de base da Raposa.

A diretoria do Cruzeiro tinha até novembro para exercer o direito de compra e pagar cerca de R$ 700 mil para garantir a permanência do jogador, ficando com mais 50% do atleta. Mas perdeu esse prazo e tentou depois uma outra negociação, com novos valores junto ao Desportivo Brasil.

Como não conseguiu finalizar o negócio para comprar outra parte da fatia dos direitos de Rômulo, o clube ficará mesmo apenas com com 10% desse montante.

outros clubes haviam mostrado interesse no jogador:No Cruzeiro

Rômulo chegou ao Cruzeiro junto de outros dois jogadores que também foram emprestados pelo Desportivo Brasil: o meia Maurício e o volante Éderson. Esses permaneceram e o clube estrelado exerceu o direito de compra após o empréstimo.

O meio-campista foi inscrito pelo Cruzeiro para a disputa da Copa São Paulo, mas como não houve acordo para a permanência, Rômulo acabou perdendo a disputa daquele que seria sua última Copinha (por questão de idade).

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova na última semana, o diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, chegou a comentar como estavam as negociações por Rômulo.

“A última informação que nós tivemos, hoje (na terça-feira, dia 28 de janeiro0, inclusive, é que parece que o pessoal que ia fazer o investimento está com dificuldade lá com o Desportivo Brasil. Então, amanhã quero ver se converso com o Marcelo Lima, que é meu conhecido, para ver se a gente consegue fazer com que esse processo ande”, disse Bolicenho, que também se envolveu em uma polêmica recente ao falar que não conhecia o jogador.