Hoje com seu gramado totalmente tomado por um dos hospitais de campanha de São Paulo, no combate ao novo coronavírus, o Pacaembu, um dos principais palcos do futebol brasileiro, completa 80 anos nesta segunda-feira (27). E o Atlético faz parte do início dessa história, pois fez contra o Corinthians, naquele 27 de abril de 1940, o jogo de fundo da rodada dupla que apresentou aos torcedores paulistanos o então Estádio Municipal.

O goleiro Kafunga era um dos destaques do time do Atlético que jogou a partida de fundo da rodada dupla que inaugurou o Estádio do Pacaembu há 80 anos O goleiro Kafunga era um dos destaques do time do Atlético que jogou a partida de fundo da rodada dupla que inaugurou o Estádio do Pacaembu há 80 anos

Foi o segundo estádio inaugurado por atleticanos e conrintianos, que 11 anos antes tinham feito a primeira partida do Estádio Antônio Carlos, que o Atlético ergueu em Lourdes.

E o placar do Pacaembu foi o mesmo do confronto de 1929, em Belo Horizonte, mas ao contrário. Na sua casa, o Galo fez 4 a 2, com show de Mário de Castro. Em 1940, na capital paulista, o então tricampeão paulista devolveu o score.

A ordem dos jogos da rodada dupla que inaugurou o Pacaembu foi por sorteio. Assim, coube ao Palestra Itália (Palmeiras) disputar a primeira partida do estádio. A defesa corintiana é de que o rival, na verdade, fez a preliminar. E o Corinthians, o jogo principal.

Antes da revanche de 1929 entre Atlético e Corinthians, o Palestra Itália goleou o Coritiba por 6 a 2.

A capa do jornal "Folha da Manhã" no dia seguinte à inauguração do Pacaembu, em 1940

Um personagem comum aos dois jogos entre Atlético e Corinthians que inauguram estádios é Said, ídolo atleticano que integrou o chamado “Trio Maldito” com Mário de Castro e Jairo. No jogo de 1929, ele marcou um dos gols. Em 1940, era o treinador do time que tinha como destaques, entre outros, Kafunga, Nicola e Rezende.

Vivendo neste momento o início das obras da Arena MRV, um jogo inaugural contra o Corinthians não deixa de ser uma possibilidade pera o Atlético, pois haveria ainda a atração da chamada “negra” entre os dois clubes no que se refere a inauguração de estádios.

A FICHA DO JOGO

CORINTHIANS 4

Zico (Barcheta); Agostinho e Jango; Sebastião, Brandão e Dino; Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. Técnico: Armando Del Debbio



ATLÉTICO 2

Kafunga; Linton e Evandro; Cafifa (Pedrinho), Jayme e Bala; Manja, Sellado (Paulista), Hamílton, Nicola e Rezende. Técnico: Said Paulo Arges

DATA: 27 de abril de 1940

MOTIVO: Amistoso da rodada dupla de inauguração do pacaembu

GOLS: Servílio, aos 4, MANJA, AOS 11 E 13, E DINO, AOS 23 MINUTOS DO PRIMEIRO TEMPO; CARLINHOS, AOS 2, E LOPES, AOS 18 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO

ÁRBITRO: José Alexandrino

PÚBLICO: 50.000