A Federação Mineira de Futebol (FMF) apresentou nesta quarta-feira (17), na Cidade Administrativa, a proposta para o retorno do Estadual. A ideia da entidade é que a competição seja definida em três semanas, a partir do dia 26 de julho. Esta data, inclusive, é bem emblemática para os amantes do futebol mineiro.

Além de significar a quebra de um hiato de 133 dias sem partidas oficiais, o domingo será de comemoração para o atleta que mais colecionou canecos estaduais com as camisas de Atlético e Cruzeiro. Manoel Rezende de Matos Cabral, o Nelinho, completará 70 anos. No currículo, ele ostenta os Mineiros de 1973, 74, 75 e 77, pela Raposa, e 1982, 83, 85 e 86, pelo Galo.

Assim como o ex lateral-direito, um outro personagem importante na história do esporte no país, caso estivesse vivo, também assopraria velinhas. Telê Santana, bicampeão mineiro pelo alvinegro, faria 89 anos no dia em que a bola pode voltar a rolar.

Reunião

De acordo com Adriano Aro, presidente da FMF, a reunião ocorrida na manhã desta quarta foi bem proveitosa e a expectativa é que a proposta feita pela entidade seja aceita pelo COES (Centro de Operações de Emergência) - instituído pelo Ministério da Saúde, o comitê tem como objetivo preparar a rede pública de saúde para o atendimento de casos no Brasil.

"A proposta foi muito bem aceita pela Secretaria de Estado da Saúde. Ela será submetida a apreciação do COES, que nos dará um protocolo fechado. Queremos que a partir do dia 26 de julho, já possamos ter partidas oficiais. A intenção é que os clubes tenham de 25 a 30 dias de preparação", explicou Aro à Rádio Itatiaia.

Ainda segundo o dirigente, a ideia da Federação é deslocar todas as delegações para uma única cidade, provavelmente Belo Horizonte, e que todos os envolvidos fiquem confinados. A reunião contou também com a participação dos departamentos médicos dos clubes participantes.

Caso seja aprovada a volta, o Mineiro Sicoob 2020 será defindo em três semanas. Na primeira, a conclusão da fase inicial; na segunda, as semifinais, em jogos de ida e volta. E, na última, as finalíssimas.