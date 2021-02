O América já tem o substituto que ocupará a cadeira deixada pelo ex diretor-executivo Paulo Bracks, contratado para assumir a função no Internacional. Quem afirma é o novo presidente do clube Alencar da Silveira Jr, que assume a função no próximo mês.

Em entrevista ao programa Abrindo o Jogo, da TV Horizonte, o novo mandatário do Alviverde descartou os nomes de Júnior Chávare e Klauss Câmara, cogitados nos bastidores, e disse que o sucessor de Bracks será anunciado na próxima quinta-feira (25) pelo atual presidente, Marcus Salum.