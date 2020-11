Nem Andrea Pirlo, nem Carlo Ancelotti. Quem está em evidência para dois ex-jogadores do América, revelados pelo clube alviverde, é o gaúcho Luiz Carlos de Lorenzi, o Lisca. Atualmente na Juventus, da Itália, e no Everton, da Inglaterra, o lateral-direito Danilo e o atacante Richarlison não deixaram de acompanhar o Coelho, mesmo à distância.

A vitória sobre o Internacional, conquistada na noite desta quarta-feira (11), fez com que a dupla de pratas da casa usasse as redes sociais para manifestar a torcida pelo time mineiro, que faz história nas quartas de final Copa do Brasil. No jogo de ida, os comandados por Lisca deixaram Porto Alegre com um importante 1 a 0, o que dá certa tranquilidade para o duelo decisivo da semana que vem, na Arena Independência.

Pelo Twitter, Richarlison descreveu Lisca como "monstro" - termo este utilizado para dizer que o treinador é fora da curva e bom de serviço. Danilo Luiz, por sua vez, escreveu: "Que maneiro ver o @AmericaMG jogando de igual pra igual com qualquer equipe do Brasil. Muito organizado, 4-5-1 bem definido sem bola e um 4-3-3 com muito mobilidade do meio pra frente. Trabalho muito competente do Lisca".

O lateral, que assim como Richarlyson também figura em convocações para a Seleção Brasileira, chegou mais de R$ 20 mil ao América, com o intuito de ajudar nas melhorias do CT de Santa Luzia, antiga casa das categorias de base.

O lisca é um monstro 🔥🔥 — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 12, 2020