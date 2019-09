Em busca da classificação para a final da Copa Sul-Americana, o Atlético pode ter uma novidade no time que vai iniciar jogando contra o Colón, nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Mineirão, no jogo de volta das semifinais do torneio.

Segundo apuração do Hoje em Dia, o meia-atacante Luan tem grandes chances ser titular no duelo com a equipe argentina.

Caso essa possibilidade se concretize, o mais cotado para deixar a equipe é o meia Vinícius, que vem de atuações apagadas pelo Alvinegro.

O curioso é que, por opção do técnico Rodrigo Santana, o Menino Maluquinho sequer foi relacionado para o confronto de ida, na semana passada, em Santa Fé, em que o Colón venceu por 2 a 1.

Mesmo com uma formação alternativa, Luan entrou apenas no segundo tempo, na derrota por 1 a 0 para o Avaí, na última segunda, em Florianópolis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar dá má fase do Galo, que vem de seis derrotas consecutivas no Brasileirão, o comandante alvinegro não deve fazer grandes mudanças para o duelo desta quinta.

A outra novidade é o retorno do volante Jair, que retorna após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

O provável Atlético para enfrentar os argentinos deve ter: Cleiton, Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair e Elias; Luan (Vinícius), Cazares e Chará; Di Santo.

Para avançar à decisão, o Galo precisa apenas de uma vitória simples, por 1 a 0. Caso os argentinos balancem as redes de Cleiton, o Atlético vai precisar vencer por dois gols de diferença.

Um triunfo do Alvinegro por 2 a 1 leva a decisão para a disputa de pênaltis.