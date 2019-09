O América pode ganhar um importante desfalque para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B.

Uma dos jogadores mais acionados pelo técnico Felipe Conceição durante as partidas, o atacante Neto Berola deixou a partida contra Brasil de Pelotas, em que o Coelho venceu por 2 a 0, nessa terça (24), no Independência, com suspeita de rompimento no ligamento cruzado do joelho direito.

Aos 36 minutos, Berola torceu o joelho, sozinho, e caiu no gramado sentindo muitas dores.

A assessoria de comunicação do América afirmou que ainda não foram realizados exames de imagem, que comprovem o diagnóstico, porque o local da lesão ainda está muito inchado.

Entretanto, exames preliminares, realizados pelo chefe do departamento médico do Coelho, Cimar Eustáquio, indicam a suspeita de rompimento do ligamento.

O jogador deverá realizar os exames complementares, nesta quarta-feira, para aferir a real gravidade da lesão.

Enquanto aguarda notícias sobre a condição física de Berola, o América já mira o Coritiba, adversário do próximo sábado, às 16h30, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Na oitava colocação, com 35 pontos, o Coelho está há 12 jogos invicto, e apenas dois pontos atrás do CRB, quarto colocado, que fecha o grupo dos que vão subir para a Série A.

Leia mais