Neymar se viu obrigado a permanecer no Paris Saint-Germain e a tentativa frustrada de deixar o clube na última janela de transferências causou ira nos torcedores do clube francês. O atacante garante que isso é coisa do passado e que a relação de amor com os torcedores está voltando.



O brasileiro, que se recupera de lesão, voltou a comparar o relacionamento entre ele e a torcida do PSG com a de um casal de namorados. Ele já havia dado declaração parecida quando o fracasso nas negociações o fizeram permanecer no PSG para o começo da temporada 2019/2020 do futebol europeu.



"Agora está voltando (o amor dos torcedores). Entendo o sentimento deles também, mas pedi para que entendessem o meu também. Quando você não está feliz em qualquer trabalho que seja, você tenta encontrar novos ares e foi o que tentei. Acabei ficando e vou dar o meu melhor. É como um relacionamento entre homem e mulher. Acaba brigando, discutindo, mas com o tempo o amor volta", disse, em entrevista ao canal no YouTube do OTRO, uma plataforma digital.



O astro da seleção brasileira comentou também sobre sua amizade com o francês Kylian Mbappé, colega no PSG, apontando que o entrosamento entre eles ocorre dentro e fora de campo. "Ele fala francês e eu falo português, então a gente se comunica em inglês. Ele é um menino incrível e feliz. A gente se dá bem dentro e fora de campo e isso facilita para o nosso jogo", explicou.



Neymar garante que a tentativa de deixar o PSG não alterou seu relacionamento com os companheiros de time, que ele diz ser ótimo. "O clima nunca deixou de ser legal. Esse ano é o ano que tem mais pessoas fáceis de conversar e de se relacionar. A galera que chegou é bem divertida, focada e feita de bons jogadores. Esse ano promete coisas boas para o Paris", projetou.



O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda. Ele sofreu a contusão durante o amistoso da seleção brasileira contra a Nigéria. Por isso, desfalcará o PSG nesta terça-feira, na Bélgica, onde o time vai enfrentar o Brugge pela Liga dos Campeões da Europa.

