Pode até ser por baixo, e o nível dos jogos mostram isso, mas o Módulo I do Campeonato Mineiro de 2020 mostra um equilíbrio que há muito tempo não se via na competição, pois a diferença de investimento entre os clubes da capital e do interior é grande.

Dentro dessa realidade, a sexta rodada pode ter três times diferentes na liderança desde o seu início, no último sábado (15), e o encerramento, nesta segunda-feira (17).

O Atlético entrou em campo para encarar a Caldense líder, mas com a derrota perdeu a posição para a Veterana, que nesta segunda-feira pode ser superada pelo América O Atlético entrou em campo para encarar a Caldense líder, mas com a derrota perdeu a posição para a Veterana, que nesta segunda-feira pode ser superada pelo América

Ela começou com o Atlético na ponta, com 11 pontos. Mas a derrota de 2 a 1 para a Caldense, neste domingo (16), no Mineirão, fez com que a Veterana, que chegou aos 13 pontos, tomasse o primeiro lugar do Galo, que caiu para a terceira posição, pois foi superado também pelo Tombense, no saldo de gols (7 a 6).

Mas a equipe de Poços de Caldas corre risco de perder a colocação nesta segunda-feira. Isso acontece se o América vencer o Coimbra, que é o mandante, às 20h30, no Independência, na partida que encerra a sexta rodada.

Além da troca na liderança, a parte de cima da tabela teve outra mudança importante, pois o Cruzeiro, que entrou na rodada passada como líder, posição que perdeu para o Atlético por causa do 1 a 1 com o América, agora saiu do G-4, grupo que garante vaga nas semifinais do Estadual.

A queda na tabela de classificação foi provocada por novo 1 a 1, dessa vez contra o Patrocinense, na noite deste domingo, em Patrocínio. E poderia ter sido pior, pois o time de Adilson Batista perdia por 1 a 0 até os 49 minutos do segundo tempo.

Mais mudanças

Como tem um jogo a menos, pela segunda rodada, que será cumprido na próxima quinta-feira, quando encara o Tombense, às 19h15, no Almeidão, o Cruzeiro pode voltar ao G-4, e isso acontece até com um empate.

E o curioso é que uma igualdade em Tombos pode tirar o Atlético do G-4 do Campeonato Mineiro. Mas para isso, o América tem que pontuar diante do Coimbra, nesta segunda-feira, no Independência.

O Estadual tem outro jogo adiado, pela quarta rodada, e ele será disputado na próxima quarta-feira (19),20, no Estádio Dilson Melo, em Varginha. No confronto, o Boa Esporte, dono da casa, precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento.

Já a URT, que é visitante, se conquistar os três pontos chega aos 10 e volta a encostar no G-4 da competição.