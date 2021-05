Único confronto da primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro que reúne dois campeões estaduais de 2021, Atlético e Fortaleza jogam neste domingo (30), às 11h, no Mineirão, iniciando a caminhada na principal competição nacional com objetivos bem diferentes. Integrantes da lista dos favoritos, os atleticanos têm como meta brigar pela taça. Os tricolores buscam antes de qualquer coisa a permanência na elite.

O técnico Cuca deve mandar a campo no Gigante da Pampulha na manhã deste domingo o mesmo time que goleou o La Guaira, da Venezuela, por 4 a 0, na última terça-feira (25), resultado que garantiu ao Galo a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa Libertadores.

Marrony deve ganhar mais uma chance no ataque atleticano com a lesão do titular Keno, que não enfrenta o Fortaleza, neste domingo, no Mineirão

Da equipe considerada titular, a única ausência certa é o atacante Keno, com uma lesão muscular na coxa direita. Ele ficou de fora contra os venezuelanos, assim como o volante Jair, que foi poupado e não tem volta certa diante do Fortaleza. Se ele seguir de fora, Allan, que encarou o La Guaira, deve ser mantido.

Invencibilidade

Campeão cearense com o empate sem gols com o rival Ceará no último domingo (23), o Fortaleza tem o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda defendendo sua invencibilidade comandando o time. São só cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.

Ele deve mandar a campo a mesma equipe que foi campeã estadual no último domingo, pois o zagueiro Jakson segue machucado e Marcelo Benevenuto e Titi formarão a dupla de zaga tricolor.

O volante Gustavo Blanco, ex-Atlético e América, é outro desfalque do time cearense.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Jair), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Marrony. Técnico: Cuca

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Carlinhos; Ederson, Felipe e Matheus Vargas (Lucas Crispim); Robson, David e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

DATA: 30 de maio de 2021

HORÁRIO: 11h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores, todos do Rio Grande do Norte

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere