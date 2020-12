O futebol nos reserva histórias magníficas. Uma delas, será vista no gramado do Mineirão neste sábado (5). Além da necessidade de conquistar os três pontos em casa, o Cruzeiro terá pela frente um adversário especial na vida do técnico Luiz Felipe Scolari; o Brasil de Pelotas.

A primeira e única partida Mineirão entre as equipes aconteceu em 1984 e, curiosamente, o comandante da equipe Xavante era o atual responsável por recolocar a Raposa nos trilhos. Naquela ocasião, Scolari engatinhava na carreira e nem sonhava ser pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, 18 anos depois.

Com o currículo recheado de canecos, por clubes e seleções, o treinador, desta vez, busca sair vencedor do confronto em BH. No confronto da década de 80, foi goleado por 4 a 0 no Gigante da Pampulha.

Cruzeiro e Brasil de Pelotas se enfrentam a partir das 21h, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 31 pontos e ocupando a 15ª colocação, o time mineiro está a dois pontos dos gaúchos.