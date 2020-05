Em 2002, ano do nascimento do meia Dylan Borrero, considerado como "jóia do elenco atleticano" - o colombiano é o atleta mais jovem da equipe principal do alvinegro -, o técnico Jorge Sampaoli engatinhava no mundo da bola, aos 42 anos.

Técnico do modesto Juan Aurich, do Peru, o atual comandante do time mineiro vivia momento de apuros, quando ainda não tinha o reconhecimento do mercado. Naquela temporada, ele contou com a ajuda de um meia brasileiro, que o teve como hóspede durante alguns dias.

"Quando o clube trocou de presidente eles pararam de pagar o hotel onde ele se hospedava. E não tendo para onde ir, ofereci minha casa pra ele ficar, visto que tínhamos dois quartos a mais. Ele ficou por lá comigo alguns dias", contou o Rafael Bondi, ex-meia do time peruano, em entrevista concedida à ESPN Brasil, em 2017.

Revelado pelo Londrina, Bondi teve passagens também pelo Atlético-PR, antes de ser negociado com o time peruano. Hoje, aos 39 anos, não atua mais como atleta profissional.

"Infelizmente ele foi mandado embora na metade da temporada porque o presidente que chegou trouxe o treinador dele. Mas o time terminou em quarto lugar. Era um time pequeno, e para a cidade foi um grande resultado", acrescentou na ocasião.

Depois desta experiência, Sampaoli passou por Bolognesi-PER, Sporting Cristal-PER, O´Higgins - CHI, Emelec-EQU, até chegar ao Universidad-CHI, onde ganhou projeção e iniciou, de fato, a vitoriosa carreira.