Enfrentar o Flamengo com a camisa do Atlético não é mais novidade para o zagueiro Leonardo Silva. Caso o técnico Rodrigo Santana mantenha o "3-5-2" e o utilize no duelo desta quinta-feira (10), no Maracanã, o defensor de 40 anos fará o 16º confronto, pelo alvinegro, contra os cariocas.

Com 22 partidas na temporada, nove pelo Campeonato Brasileiro, Silva vai ficando cada dia mais perto da aposentadoria, programada para o fim deste ano. Durante a coletiva na Cidade do Galo, nesta segunda (7), ele foi questionado sobre o tema e preferiu dizer apenas que, por enquanto, "a decisão está mantida". Sobre o rubro-negro, destacou o que será preciso fazer para pontuar na Cidade Maravilhosa.

"Não podemos dar espaço. O Flamengo é muito veloz. Temos que marcar de perto, com as linhas bem postadas, e ser agressivo na marcação, para não dar conforto a eles. Temos que encaixar bem a marcação, no sistema que o Rodrigo for usar, e, quando tiver a bola, saber o que fazer surpreender no contra-ataque", comenta o zagueiro que já defendeu o Atlético em 381 partidas e que anotou 35 gols.

No duelo particular contra os cariocas, Léo leva a melhor no restrospecto geral. Nos 15 jogos disputados até o momento, foram 7 vitórias, 2 empates e outras 6 derrotas. O último triunfo, inclusive, foi no primeiro turno do Brasileirão, quando o Atlético bateu o rival por 2 a 1, no Independência.

Jogos de Leonardo Silva contra o Flamengo:

25/06/2011 - Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

21/09/2011 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro

26/09/2012 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

31/10/2012 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro

04/08/2013 - Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro

20/10/2013 - Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro

05/11/2014 - Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ - Copa do Brasil

19/11/2014 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro

20/06/2015 - Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro

20/09/2015 - Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro

27/01/2016 - Atlético 0x2 Flamengo-RJ - Primeira Liga

09/07/2016 - Flamengo-RJ 2x0 Atlético - Campeonato Brasileiro

13/08/2017 - Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro

23/09/2018 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (GOL)

18/05/2019 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro