Em meio à discussão envolvendo o racismo e o esporte, um testemunho a respeito veio nesta quarta-feira de um dos mais bem sucedidos atletas do século. Em São Paulo para participar do GP Brasil de Fórmula 1 , domingo (17), em Interlagos, o hexacampeão mundial antecipado Lewis Hamilton admitiu que a questão racial pode explicar as críticas e a desconfiança com que é tratado por parte da população britânica. Um aspecto que envolve até mesmo de que o piloto ainda não foi agraciado com o título de Sir (cavaleiro do Império Britânico), algo que personalidades com menos feitos conseguiram.

"Eu não corro pelo reconhecimento, não é isso que me impulsiona, não procuro pensar nesse fato. Talvez as coisas fosse diferentes se eu fosse branco, mas no fim das contas prefiro me concentrar nas coisas positivas. No Brasil, depois do título de 2008 (superou Felipe Massa na pista paulista), só tenho recebido carinho, talvez seja a torcida que mais gosta de mim”, declarou, durante entrevista promovida por um dos patrocinadores da equipe Mercedes.

