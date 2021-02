Elogios ao trabalho desempenhado por Felipe Conceição não tardaram na Toca. Remanescentes de 2020/21 e novos reforços rasgaram comentários positivos às primeiras semanas de treinos neste novo ciclo celeste. Agora, chegou a hora dos ensinamentos do comandante serem colocados em prática. Neste sábado (27), às 16h30, contra o Uberlândia, no Parque do Sabiá, na rodada inaugural do Mineiro, o técnico debuta oficialmente pelo Cruzeiro na temporada do centenário.

O objetivo principal é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, na segunda participação azul na Segundona. E exatamente por conta disso que o Estadual se faz tão necessário. Tanto na questão de avaliar a necessidade ou não de mais contratações para o ano (foram sete até agora) quanto no quesito padrão de jogo.

Algumas situações já foram esboçadas no triunfo por 1 a 0 sobre o Bolívar, em jogo-treino realizado na Toca II há exata uma semana. Só que contra o Uberlândia, a intenção é ir além.

“É o primeiro passo dentro da competição, o primeiro duelo oficial com uma maneira de atuar, após poucos dias de treinamento. A gente entende o contexto que é o início de um trabalho. Mais um salto, um degrau que queremos dar nesta partida”, destaca Felipe Conceição.

Por sinal, ele define como “bem proveitoso” o período de pré-temporada. “Vem muito da dedicação e da entrega dos atletas. A cada treinamento, conseguimos colocar um tijolinho nessa construção. Uma maneira de jogar nova. Necessitávamos dessa abertura e da aplicação dos atletas. Então tivemos isso nesses dias”, declarou.

E ressalta ainda que a sinergia envolvendo todos os setores do Cruzeiro será a chave para o sucesso. “O clube precisa desta estabilidade, seja na parte financeira, seja no equilíbrio dentro do nosso ambiente. Trabalhar, desenvolver e tirar o máximo desses atletas para termos um ano vitorioso", completou.

Ficha do Jogo

UBERLÂNDIA X CRUZEIRO

Data: 27 de fevereiro de 2021

Horário: 16h30

Local: Parque do Sabiá

Cidade: Uberlândia

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

Transmissão: Première

UBERLÂNDIA

Marcão; Éverton, Maílson, Bruno Maia e Nikolas; Felipe Recife, Judson, Leo e Felipe Pará; Neto e Reis

Técnico: Tuca Guimarães

CRUZEIRO

Fábio: Cáceres, Manoel, Paulo e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; William Pottker, Rafael Sóbis e Felipe Augusto

Técnico: Felipe Conceição