A diretoria das categorias de base do Cruzeiro fechou acordo contratual com o atacante João Mendes, de 14 anos, que está no clube desde o ano passado.

João Mendes é filho de Ronaldinho Gaúcho e de acordo com o próprio Cruzeiro o contrato assinado nesta semana tem duração até o dia anterior ao qual o jogador completará 20 anos.

“Nós assinamos o contrato do João Mendes, que é um jogador promissor, com características interessantes e que, acredito, em breve vai estar integrando a nossa equipe profissional”, ressaltou o diretor de futebol de base, Amarildo Ribeiro.

Animado e feliz pela assinatura do contrato, João Mendes comemorou. “Foi o time que abriu as portas para mim. Tenho um carinho muito grande pelo Clube. O treino são muitos bons, a estrutura é muito boa. É o maior Clube do Brasil e é um prazer jogar aqui. É um dia muito feliz. Só agradecer à diretoria pela confiança que vem dando. Agradeço a Deus também por me eu poder jogar todos os dias”, destacou João.

Ainda adolescente, João Mendes já tem um grande desejo. “É um sonho poder um dia assinar o contato profissional com o Cruzeiro, jogar profissionalmente, fazer um gol no Mineirão lotado e dedicar à torcida. Pegar a bola pela direita, pedalar para dentro e chapar no ângulo do goleiro”, concluiu.