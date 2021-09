O dia 5 de setembro marca o aniversário do maior palco do futebol do mineiro. Há exatos 56 anos, o Mineirão escrevia a primeira página de uma história tão rica, que superou a terra das alterosas e ganhou o mundo.

Enquanto as torcidas aguardam ansiosamente para voltarem a fazer a festa nas arquibancadas, separamos 15 confrontos que marcaram a trajetória do Gigante da Pampulha.

Confira a lista:

05/9/1965 Seleção Mineira 1 x 0 River Plate – ARG – Duelo marcou a inauguração do Mineirão

24/10/1965 Cruzeiro 1 x 0 Atlético – Em confronto marcado por uma confusão generalizada no final, a Raposa vence o primeiro clássico disputado no Gigante da Pampulha

30/11/1966 Cruzeiro 6 x 2 Santos – Time celeste atropela o Peixe, com Pelé em campo, no primeiro jogo da final da Taça Brasil

14/3/1993 Cruzeiro 2 x 1 Grêmio – Raposa bate o Tricolor e conquista sua primeira Copa do Brasil

22/6/1997 Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova – No maior público da história do estádio, 132.834 torcedores acompanharam o triunfo que deu o título do Campeonato Mineiro aos azuis

13/8/1997 Cruzeiro 1 x 0 Sporting Cristal-PER – Equipe estrelada conquista o bicampeonato da Copa Libertadores

17/12/1997 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG – Galo empata com o time argentino e comemora o bicampeonato da Copa Conmebol

01/3/2000 – Cruzeiro 1 x 2 América – Coelho bate a Raposa e conquista a Copa Sul-Minas

09/7/2000 Cruzeiro 2 x 1 São Paulo – Em uma virada emocionante, o time celeste conquista o tri da Copa do Brasil

30/11/2003 Cruzeiro 2 x 1 Paysandu – Sob a batuta de Vanderlei Luxemburgo, Raposa vence o Papão e conquista o Campeonato Brasileiro

24/7/2013 Atlético 2 x 0 Olímpia – No embalo do “eu acredito”, Galo levanta a taça da Libertadores

08/7/2014 Brasil 1 x 7 Alemanha – Talvez o jogo mais emblemático do estádio, disputado pela semifinal da Copa do Mundo

23/7/2014 Atlético 4 x 3 Lanús-ARG – Em confronto decidido na prorrogação, o Alvinegro conquista a Recopa Sul-Americana

23/11/2014 Cruzeiro 2 x 1 Goiás – Raposa bate o Esmeraldino e leva mais um Brasileirão

26/11/2014 Cruzeiro 0 x 1 Atlético – Na final “caseira” da Copa do Brasil, Galo leva a melhor e levanta a taça sobre o rival