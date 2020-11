A quinta-feira (26) foi de sorteio da Copa do Brasil (Sub-20 e Sub-17) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada no Rio de Janeiro. Classificado nas duas categorias, o Atlético conheceu o próximo caminho no torneio nacional. Curiosamente, no mesmo dia em que comemora o aniversário de 6 anos do inédito título da equipe principal, que derrotou o rival Cruzeiro em 2014.

Após eliminar o Goiás nas quartas de final, o Sub-20 enfrentará o Vasco nos dias 10 e 16 de dezembro. A ida será no Sesc Venda Nova; a volta, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, interior do Rio.

Quem avançar enfrentará o vencedor de Palmeiras x Bahia na grande decisão. Cabe lembrar que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na finalíssima.

Sub-17

Após golear o São Raimundo-AM por 6 a 0, na 1ª fase, o Sub-17 jogará contra o Brasil de Pelotas, pelas oitavas de final. A equipe classificada enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Fluminense/RJ e Confiança/SE.

O primeiro jogo será em 2 de dezembro, no Bento Freitas, em Pelotas-RS. A volta, um semanda depois, no Sesc Venda Nova. Nesta categoria, o Galo levantou o caneco da Copa do Brasil em 2014, quando superou o Grêmio na decisão.