No dia em que Luizinho, um dos maiores zagueiros da história do Atlético, completa 62 anos, um jovem de 20 anos comemora um passo importante com a camisa alvinegra, vestida em 537 oportunidades pelo novalimense na década de 1980.

Nascido em Belo Horizonte e revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Hiago Ribeiro marcou na tarde desta quarta-feira (21) seu primeiro gol pelo Galo. Nesta quinta (22), ele ainda vibra com o tento que ajudou o time Sub-20 a vencer o Bragantino, do Pará, por 4 a 2. O duelo foi o primeiro das oitavas de final da Copa do Brasil da modalidade - pela equipe principal, Luizinho anotou 21 e, antes da Era Léo Silva e Réver, era o zagueiro com mais tentos anotados na história do clube.

“Foi uma emoção muito grande marcar esse gol e ter ajudado a equipe a conquistar essa vitória. Conseguimos essa vantagem e agora é focar para o jogo de volta”, diz o jovem zagueiro de 1,91m de altura, que teve passagem vitoriosa pelo São Paulo, antes de desembarcar na Cidade do Galo em fevereiro.

O confronto de volta contra os paraenses será na próxima quarta-feira (28), a partir das 12h, em Belo Horizonte. Porém, no domingo (25), o time tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria, quando recebe a Chapecoense, às 20:30.