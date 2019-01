Ainda no Departamento Médico do Atlético para curar uma lesão na coxa da última partida de 2018, o zagueiro Léo Silva foi o responsável por abrir as entrevistas coletivas da Cidade do Galo pra 2019. Líder do elenco, comentou sobre a renovação de contrato só até o fim do Campeonato Mineiro e o futuro no futebol.

Em 21 de dezembro, Léo e Atlético chegaram a um acordo para renovar o vínculo que terminaria no Réveillon só por mais seis meses. O jogador completará, portanto, 40 anos, já aposentado e preparado para assumir função de gestão na diretoria do clube. Algo que ainda não tem definição, mas será conversado e definido nos próximos meses.

"Prorrogação até junho, com esta perspectiva futura. Sou muito grato pelas portas que estão se abrindo. Tudo que eu já conversei. Neste período, vamos projetar tudo que seja possível para o segundo semestre", afirmou Léo Silva.

O jogador recepcionou o velho companheiro Réver no primeiro dia de treinamento da pré-temporada. Se prepara também para devolver a faixa de capitão ao ex-Flamengo, responsável por erguer a Taça da Libertadores 2013. Apesar de mais velho, Léo Silva chegou seis meses depois de Réver ao Galo, em janeiro de 2011, e herdou do novo contratado a faixa simbólica da liderança.

"Nós temos vários jogadores elegíveis para esta função, determinada pelo treinador. Mais um líder que chega para compor e dividir a liderança que o Atlético precisa. Foi o capitão da maior conquista, marcou o nome. A gente vai conversar bastante também com os outros jogadores para que tudo se encaixe perfeitamente"