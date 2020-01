O início de trajetória na Copa São Paulo foi preocupante, devido à derrota por 1 a 0 para o River-PI, mas o Atlético aprendeu com os erros para embalar na competição. Após se classificar como líder do grupo 23 e eliminar o ABC, na segunda fase, o Galinho despachou o São Bernardo, na tarde desta terça-feira (14), com uma goleada por 4 a 1 e um show de Calebe, autor de três gols, no estádio Comendador Souza, na capital paulista.

O outro tento alvinegro foi marcado por Echaporã; Diogo fez o de honra do São Bernardo. Nas oitavas de final, o Atlético vai encarar o Grêmio, ex-clube de Júnior Chávare, atual diretor da base preta e branca e que conhece todos os atletas da equipe júnior do tricolor gaúcho.

O Grêmio obteve a vaga, também graças a uma goleada, por 3 a 0 sobre a Chapecoense, nesta terça.

Dono do jogo

O Atlético não deu chances ao São Bernardo e construiu sua superioridade no ritmo de Calebe. O meia balançou a rede adversária com gols aos 15 e 28 minutos do primeiro tempo. E tinha mais no segundo tempo.

Depois de ver Diogo descontando para os paulistas, aos 12 minutos da etapa complementar, e o companheiro de time Echaporã anotar o terceiro do Galinho, dois minutos depois, Calebe fez o hat-trick, aos 27 minutos e sacramentou a classificação mineira,.

Campanha

Até agora, o Atlético soma quatro vitórias e uma derrota. Depois do revés para o River-PI, por 1 a 0, o time alvinegro superou Capital-TO (5 a 0) e Taubaté (2 a 1) na primeira fase, ABC (4 a 0), na segunda, e o São Bernardo (4 a 1), na terceira.