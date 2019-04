Passada a frustração pela perda do título do Campeonato Mineiro, no último fim de semana, o Atlético volta suas atenções para a Copa Libertadores. Em situação delicada no grupo E, com apenas três pontos conquistados, em 12 possíveis, o Galo enfrenta o Nacional, do Uruguai, hoje, às 21h30, no Mineirão, precisando da vitória para se manter vivo na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Apesar do revés diante do maior rival, a equipe alvinegra usa a evolução apresentada nos dois jogos da decisão do Estadual como referência para a sequência da temporada.

Um dos pilares do novo momento do alvinegro é o volante Elias, uma das principais figuras do time nos clássicos contra o Cruzeiro.

Vivendo uma relação de amor e ódio com a torcida atleticana desde que chegou ao clube em 2017, o jogador esteve perto de deixar a Cidade do Galo no início da temporada.

Após um desgaste com a diretoria, envolvendo a decisão do clube em não iniciar as negociações para a renovação do contrato de Elias, que vence em janeiro de 2020, o Internacional demonstrou interesse na contratação do volante, mas a tratativa não avançou.

Alternando entre o time titular e o reserva desde o início do ano, o jogador recuperou o espaço nas últimas semanas, ficando a poucos minutos de se tornar o herói do título Mineiro.

As boas atuações nas finais foram coroadas com o gol marcado no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, no último domingo, que por pouco não garantiu o caneco ao Galo.

Virada a chave, Elias é umas das esperanças da torcida para manter vivo o sonho da classificação no principal torneio do continente.

Dúvida no meio

Enquanto o clube ainda busca um substituto para o técnico Levir Culpi, demitido no dia 11 de abril, Rodrigo Santana segue no comando da equipe.

Para o duelo com o Nacional, o treinador interino novamente não vai poder contar novamente com o meia Cazares, ainda em recuperação de um desconforto muscular. Como não dispõe do atacante Geuvânio, substituto do equatoriano na final do Mineiro e que não está inscrito na Libertadores, Santana têm duas opções para armar o setor.

Caso opte em manter a estrutura do clássico, o comandante pode lançar Maicon Bolt, mantendo Luan centralizado. Outra alternativa é escalar o meia Vinícius.

No meio campo, a dúvida é em torno do possível retorno do volante Adilson, que cumpriu suspensão e disputa com Zé Welison uma vaga no time que inicia jogando.

Na zaga. Igor Rabello, com torção no joelho, fica de fora. Sem Réver, a função será exercida por Léo Silva e Maidana.

FICHA DO JOGO

MOTIVO: 5ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Mineirão

ARBITRAGEM: Fernando Rapallini (Argentina)

TRANSMISSÃO: Fox Sports

ATLÉTICO

Victor; Guga, Léo Silva, Maidana e Fábio Santos; Zé Welison (Adilson), Elias, Luan, Maicon Bolt (Vinicius) e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana

NACIONAL

Mejía; Cotugno, Corujo, Angeleri e Matías Viña; Gabriel Neves, Rafael García, Santiago Rodríguez e Rodrigo Amaral; Gonzalo Castro e Gonzalo Bergessio. Técnico: Álvaro Gutiérrez