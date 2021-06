Principal jogador do Atlético neste início de Campeonato Brasileiro, Hulk é a maior esperança alvinegra na quarta rodada do torneio. Nesta quarta-feira (16), às 19h, o Galo conta novamente com seu camisa 7 para tentar levar a melhor sobre o Internacional, no Beira-Rio. E é natural que o clube aposte tanto suas fichas no Vingador, já que é inegável a importância do atacante na melhor fase do time na temporada.

Curiosamente, a gênese desse bom momento vem de um “desentendimento” no dia 24 de abril. Após o triunfo por 1 a 0 em cima do Athletic, no Mineiro, Hulk cobrou publicamente uma sequência de jogos ao técnico Cuca. Nos bastidores, os dois resolveram esse problema. Depois disso, foi cimentado um caminho de gols e resultados contundentes.

Da partida seguinte – a vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores – em diante, o atleta esteve presente em 13 dos 14 confrontos da equipe, sendo 11 como titular e dois saindo do banco de reservas.

Nesse período em questão, o Atlético anotou 25 gols, dez deles de autoria de Hulk, ou seja, 40% dos tentos do time. Considerando ainda que o avante deu três assistências nesse mesmo intervalo, a participação direta em bolas na rede sobe para 52%. Se contabilizar ainda o pênalti sofrido nos 3 a 0 contra o Tombense, convertido por Guga, o percentual vai a 56%.

Isso sem contar nas vezes em que ajudou na construção de outras jogadas, vide o 1 a 0 para cima do São Paulo, no último domingo (13), quando deu uma arrancada e tocou para Hyoran, que serviu Jair. Em outras palavras, com Hulk em campo, as chances de vitória do Alvinegro aumentam significativamente.

Diante do Internacional, a Massa espera que o ditado “Hulk esmaga” se confirme novamente.

A FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL

Daniel; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Léo Borges; Johnny, Edenílson e Patrick; Taison, Galhardo e Yuri Alberto. Técnico: Osmar Loss

ATLÉTICO

Everson; Guga, Gabriel, Réver e Arana; Allan e Tchê Tchê; Nacho, Hyoran e Keno; Hulk. Técnico: Cuca

DATA: 16 de junho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa), auxiliado por Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli, todos paulistas

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV