O Cruzeiro recebe o Corinthians pela Copa do Brasil Sub-20 nesta quinta-feira (11) às 20h. As equipes entram em campo na Arena do Calçado, em Nova Serrana, pela primeira partida das quartas de final da competição.

Os garotos da base da Raposa entram no duelo contra os paulistas buscando igualar a melhor campanha do clube na história do campeonato. Em 2016, o time celeste chegou às semifinais do torneio e acabou eliminado pelo Bahia.

Artilheiro da equipe sub-20 com seis gols em oito partidas, o atacante Vinícius Popó é uma das principais esperanças de gol da Raposa.



CRUZEIRO X CORINTHIANS

Motivo: Copa do Brasil Sub-20 ( primeira partida quartas de final)

Local: Arena do Calçado ( Nova Serrana)

Horário: 20h

Árbitragem: Felipe Fernandes de Lima auxiliado por Marconi Vieira e Breno Rodrigues