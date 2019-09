A rodada de encerramento do turno da Série A tem como destaque o Flamengo x Santos deste sábado, às 17h, no Maracanã, quando será conhecido o campeão simbólico da primeira metade da competição. Isso não significa que Cruzeiro e Atlético ficarão de lado na 19ª rodada, pois ambos estarão envolvidos em clássicos nacionais que são importantes para a classificação.

Neste sábado, o Cruzeiro encara o Palmeiras, às 19h, no Allianz Parque, no reencontro com Mano Menezes, precisando de um empate para não ter a chance de terminar o turno na zona de rebaixamento, que já frequentou por quatro rodadas nesta edição.

Perdendo, a equipe de Rogério Ceni terá de torcer para o Fluminense não vencer o Corinthians, neste domingo, no Maracanã. A torcida será também contra o CSA, que neste domingo encerra a 19ª rodada encarando o São Paulo, às 19h, no Morumbi.

No caso dos alagoanos, a possibilidade de eles ultrapassarem a Raposa é menor, pois precisariam tirar grande diferença no saldo de gols.

G-6

No domingo, às 11h, o Atlético encara o Internacional, que vem com o time reserva, pois está envolvido na decisão da Copa do Brasil, que terá seu campeão conhecido na próxima quarta-feira, no Beira-Rio.

Vencendo o Colorado, o Galo retorna ao G-6, mas depois ficará na torcida mais tarde. Isso porque também no domingo, mas às 16h, para seguir integrando o grupo que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem, terá de contar com derrota do Bahia para o Fortaleza, no clássico dos tricolores nordestinos, na na Fonte Nova.

Apesar da ida das semifinais da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, contra o Colón, na Argentina, o técnico Rodrigo Santana manda a força máxima do Atlético na manhã de domingo, no Horto.