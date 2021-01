A derrota da Chapecoense por 3 a 0 para o vice-lanterna Botafogo-SP na partida que fechou a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, além de decretar a liderança isolada da competição pelo América, garantiu ao Cruzeiro a quarta melhor campanha do returno da competição, com os mesmos 24 pontos do CSA, mas superado no número de vitórias (7 a 6).

Aliás, não vencer e nem perder é a marca da Raposa nesta Segunda Divisão, principalmente na segunda metade da disputa, que já teve 14 rodadas disputadas com a equipe de Luiz Felipe Scolari saindo de campo com um ponto em seis oportunidades.

A vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na última sexta-feira, em São Luís, colocou o Cruzeiro no G-4 do returno da Série B do Campeonato Brasileiro

Com os 4 a 1 sobre o Brasil-RS, em 5 de dezembro, no Mineirão, pela 26ª rodada, o Cruzeiro mudou de briga na Série B, pois o rebaixamento era uma possibilidade muito remota, menor que a chance de brigar por uma vaga na Série A de 2021.

Depois do jogo em que Rafael Sóbis marcou um golaço de antes do meio de campo, foram sete as rodadas disputadas. E a Raposa empatou quatro jogos, sendo três deles contra clubes que eram seus concorrentes ao G-4 no momento do confronto. Venceu duas vezes e perdeu uma.

Tivesse conseguido vencer dois desses jogos, e os empates com CSA (1 a 1) e Cuiabá (0 a 0) foram dentro de casa, no Independência, o Cruzeiro teria grandes chances de brigar pelo acesso, pois sua reta final de Série B é praticamente apenas contra equipes da parte de baixo da tabela, exceto o Juventude, que encara em Caxias do Sul.

Além do Oeste, a Raposa recebe Operário-PR e Náutico e, na última rodada, encara o Paraná, que tem grandes chances de já estar rebaixado até lá.

Felipão cumpriu sua promessa quando chegou ao Cruzeiro, pois sempre afirmou que o objetivo era evitar a queda do time para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas nas últimas rodadas, a impressão é de que seu time poderia ter brigado por algo maior. E não teve força, ou ambiente interno para isso.

A CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO DA SÉRIE B