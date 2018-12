Depois de 26 dias em férias, o Atlético anunciou o primeiro reforço para 2019. É a volta do zagueiro Réver, campeão da Libertadores 2013[/TEXTO]. Nesta altura do campeonato, em 2017, o Galo anunciava a troca de Róger Guedes por Marcos Rocha quando já havia trazido Erik, Samuel Xavier, Arouca e Ricardo Oliveira.

O atacante, mal aproveitado na China, foi um dos poucos reforços de 2018 que rendeu frutos ao Galo. Num total de 18 contratações de Sette Câmara e Alexandre Gallo, oito não ficam para o próximo ano (44%) e quatro nomes ainda podem deixar o clube antes do fim do calendário.

Erik, Samuel Xavier e Arouca tiveram os empréstimos rompidos. Algo que pode acontecer com Nathan, Leandrinho e Martin Rea (este sequer foi testado). Denilson, com cinco anos de vínculo, deve ser emprestado. Algo que aconteceu ontem com o ponta Edinho já foi repassado ao Fortaleza, após apenas 80 minutos em campo pelo Galo, quando foi contratado justamente do campeão da Série B.

Jogadores que tiveram pouca sequência, mas não passaram no crivo da diretoria e da comissão técnica de Levir Culpi, como Tomás Andrade e Juninho, voltam para os clubes de origem. Quem poderia ficar, deu adeus por questões financeiras. Matheus Galdezani precisaria de um investimento na casa dos R$ 3 milhões a vista.

Dos que se “salvaram”, José Welison assinará contrato em definitivo, Ricardo Oliveira estendeu vínculo até 2020 (quando terá 40 anos), Iago Maidana também tem pré-acordo em definitivo, Emerson teve sondagem do Barcelona, Terans ganhou voto de confiança e Chará terá o ano todo para provar que vale R$ 23 milhões atuais.

Leia mais:

Maioria dos reforços celestes para 2018 não emplaca o ano novo