Em posição intermediária na classificação da Série B, o Cruzeiro caminha para uma reta final de competição sem maiores aspirações. Com 41 pontos, na 12ª colocação, a Raposa tem 0,28% de chance de acesso, e 0,54% de cair para a Série C, de acordo com o site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da UFMG.

Mesmo sem grandes ambições nos últimos seis jogos do torneio, o time estrelado pode interferir diretamente nas extremidades da tabela. A equipe comandada pelo técnico Felipão terá pela frente três times que atualmente estão no Z-4 (Oeste, Paraná e Naútico), e dois que brigam para voltar à Série A (Sampaio Corrêa e Juventude).

Outro desafio será diante do Operário-PR, que, assim como o Cruzeiro, ocupa a faixa intermediária da classificação, na 11ª colocação, com 42 pontos.

Sequência

A Raposa volta a campo nesta sexta-feira (4) para encarar o Sampaio Corrêa, às 21h30, no estádio Castelão, pela 33ª rodada. Com uma sequência de quatro derrotas consecutivas, o Bolívia Querida despencou na tabela, e agora ocupa a 8ª colocação, com 45 pontos.

Mesmo em momento ruim, o time maranhense está a seis pontos do CSA, quarto colocado, e ainda sonha com o acesso.

Quatro dias depois, o time celeste vai receber o Oeste, lanterna da competição, no Independência.

Apesar de ter conquistado sete dos últimos nove pontos, o time paulista dificilmente escapará do rebaixamento. Com 23 pontos, o Rubro-Negro tem 99,98% de chances de queda, segundo a UFMG.

Já em 16 de janeiro, a Raposa vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude, terceiro colocado, com 52 pontos, sendo um dos fortes candidatos a disputar a Série A na próxima temporada.

Z-4

Na 36ª rodada, os azuis duelam com o Operário-PR, no Horto, em um jogo que pouco deve alterar a situação de ambos no Brasileirão.

Já nos dois últimos jogos, a equipe celeste terá pela frente dois times que vem lutando para não ter que disputar a Série C neste ano.

Em 22 de janeiro, a Raposa recebe o Náutico, 17º colocado, com 35 pontos, também no Independência.

Na última rodada, o Cruzeiro pode selar o destino do Paraná, 18º colocado, com 32 pontos, em confronto que vai ser disputado em 30 de janeiro, no Durival de Britto.