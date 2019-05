Não foram “apenas” as três defesas na disputa por pênaltis contra o Unión la Calera, do Chile, que marcaram a noite dessa terça-feira (28) de Victor. No melhor estilo “goleiro que ganha jogo”, o arqueiro alcançou sua 200º vitória com a camisa preta e branca – além de chegar à marca de 20 penalidades defendidas pelo time.

Em sua trajetória no Galo, iniciada em meados de 2012, Victor computa 412 partidas, sendo 200 triunfos, 107 empates e 105 derrotas, tendo sofrido 433 gols.

Pelo Atlético, são seis títulos oficiais: uma Libertadores (2013), uma Copa do Brasil (2014), uma Recopa (2014) e três Mineiros (2013, 2015 e 2017). Houve ainda a conquista do torneio amistoso Florida Cup de 2016.