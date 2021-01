Uma cena curiosa chamou a atenção no duelo entre Atlético x Santos, disputado nesta terça-feira (26), no Mineirão. Velho conhecido do torcedor atleticano, o técnico Cuca ficou bastante irritado durante os 90 minutos de bola rolando no Gigante da Pampulha. E não foi pela derrota por 2 a 0.

Priorizando a final da Libertadores, marcada para sábado (30), o comandante do Peixe não gostou nada do volume do som da torcida nas cadeiras do Gigante da Pampulha. Sem a presença de público, devido à pandemia, a "voz da Massa" ficou a cargo de um profissional, o Dj Maoli.

Leia mais:

Artilheiro do Atlético, Keno tem luxação no cotovelo e vira dúvida para sequência do Brasileirão

Em noite de Savarino, Atlético vence o Santos no Mineirão e reativa o 'Eu Acredito' no Brasileirão

No primeiro tempo, Cuca foi até a mesa da CBF e pediu que os funcionários da entidade maior do futebol brasileiro tentassem que o volume fosse reduzido. Contudo, sem sucesso. Na segunda etapa, mais algumas tentativas. "É a primeira vez que vejo isso", esbravejou o comandante santista.