A terrível vitória por 1 a 0 contra o Nacional, do Uruguai, acabou com o sonho do Atlético de chegar às oitavas de final da Copa Libertadores, uma rodada antes de cumprir a tabela no Grupo E do torneio mais importante do Continente. Em 22 jogos como mandante do Mineirão, desde 1972, o time mineiro, pela quarta vez, deixou o gramado do Gigante da Pampulha com o amargo revés no placar; o segundo nesta edição.

Ao todo, o Galo conseguiu 11 vitórias, 8 empates e outras quatro derrotas no principal palco do futebol mineiro. O aproveitamento como "dono da casa" no estádio (pela Libertadores) é de 63%. No quesito gols, foram 38 anotados e 18 sofridos.

Apesar da eliminação, no dia 7 de maio, a equipe belo-horizontina irá a Venezuela, onde enfrenta o Zamora. Quando se enfrentaram, em solo brasileiro, no sufoco, o Galo conseguiu a virada após estar perdendo por 2 a 0.

Jogos do Atlético na Libertadores no Mineirão (Desde 1972):

Atlético 0 x 1 Nacional

Atlético 3 x 2 Zamora

Atlético 0 x 1 Cerro

Atlético 0 x 0 Danúbio

Atlético 4 x 0 Melgar

Atlético 2 x 0 Olímpia

Atlético 1 x 1 Corinthians

Atlético 1 x 0 Atlético-PR

Atlético 6 x 0 Cobreloa

Atlético 2 x 1 Bella Vista-URU

Atlético 1 x 0 Bolivar

Atlético 2 x 2 Cerro Porteño

Atlético 1 x 0 Olímpia

Atlético 2 x 2 Flamengo

Atlético 1 x 0 River Plate

Atlético 1 x 2 Boca Juniors

Atlético 2 x 1 Palestino

Atlético 5 x 1 Unión Española

Atlético 1 x 1 São Paulo

Atlético 0 x 0 Olímpia

Atlético 1 x 1 Cerro Portenõ

Atlético 2 x 2 São Paulo