Com pouco mais de 23 mil ingressos vendidos até o início da tarde desta terça-feira (2) para o duelo desta quarta (3) contra o Zamora, o Atlético resolveu reforçar a ajuda vinda das cadeiras do Mineirão, palco do confronto pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

Pelo celular, os sócios do Galo Na Veia Black receberam a informação de que, para o jogo contra os venezuelanos, poderão levar um acompanhante gratuitamente. Os sócios "Prata", que já compraram os bilhetes, também poderão levar uma pessoa (cada) ao Gigante da Pampulha.

A venda de ingressos continua nesta terça, pela internet e nos postos de venda, de acordo com as informações abaixo.

LOCAIS E HORÁRIOS DA VENDA PRESENCIAL DE INGRESSOS

Terça-feira (2/4)

10 às 16h – Vila Olímpica

10 às 17h – Bilheteria Ismênia do Independência, Labareda, Lojas do Galo Lourdes, Savassi, Sion, Betânia e Betim Centro.

10 às 19h – Betim Shopping Monte Carmo

10 às 21h – Lojas do Galo Minas Shopping e Shopping Del Rey

Quarta-feira (3/4)

10 às 16h – Lojas do Galo Sion, Betânia, Minas Shopping

10 às 20h15 – Bilheteria Norte do Mineirão

PREÇOS INGRESSOS AVULSOS PARA ATLÉTICO x ZAMORA

Roxo Superior (Portões A e B)

GNV Preto (+1): R$ 60,00 (+2) 120,00 (+3) R$180,00

GNV Prata: R$ 60,00

GNV Branco: R$ 80,00

Não sócio: R$ 120,00

Vermelho Inferior (Portão E)

GNV Prata: R$ 60,00

GNV Branco: R$ 80,00

Não sócio: R$ 120,00

Vermelho Superior (Portão D)

GNV Prata: R$ 60,00

GNV Branco: R$ 80,00

Não sócio: R$ 120,00

Laranja Superior (Portão F)

GNV Prata: R$ 50,00

GNV Branco: R$ 70,00

Não sócio: R$ 100,00

Laranja Inferior (Portão F)

GNV Prata: R$ 50,00

GNV Branco: R$ 70,00

Não sócio: R$ 100,00

PREÇOS PACOTE

3/4 (quarta-feira) – 19h15 – Atlético x Zamora

23/4 (terça-feira) – 21h30 – Atlético x Nacional

PACOTE 1: Roxo Superior (Portão B)

GNV Prata: R$ 100,00

GNV Branco: R$120,00

Não sócio: R$140,00

PACOTE 2: Vermelho Inferior (Portão E)

GNV Prata: R$ 100,00

GNV Branco: R$120,00

Não sócio: R$140,00

PACOTE 3: Vermelho Superior (Portão D)

GNV Prata: R$ 100,00

GNV Branco: R$120,00

Não sócio: R$140,00

PACOTE 4: Laranja Superior (Portão F)

GNV Prata: R$ 80,00

GNV Branco: R$100,00

Não sócio: R$120,00

PACOTE 5: Laranja Inferior (Portão F)

GNV Prata: R$ 80,00

GNV Branco: R$100,00

Não sócio: R$120,00

