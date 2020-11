A quarta-feira (18), dia do duele dos "Atléticos" no Mineirão, começou com uma péssima notícia para os mineiros, mandantes no jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o anúncio de sete casos de infectados com o novo coronavírus, entre eles o técnico Jorge Sampaoli e o zagueiro Gabriel, mais 10 pessoas testaram positivo em novo exame realizado na Cidade do Galo.

Entre os infectados estão o goleiro Victor, o lateral-direito Guga, o volante Allan, o zagueiro Réver e o atacante Eduardo Vargas. Outros membros da comissão técnica e o diretor executivo Alexandre Mattos também foram diagnosticados e, com isso, Leandro Zago, técnico da equipe de transição, será o responsável por comandar o time nesta noite. Éder Aleixo será o auxiliar na partida contra o Furacão.

Um próvavel Atlético para atuar nesta quarta é: Éverson, Bueno, Rabello, Micael (base) e Arana; Jair, Nathan, Zaracho, Keno, Marrony e Sasha.

Cabe lembrar que o zagueiro paraguaio Junior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco e o meia-atacante venezuelano Savarino estão servindo às respectivas seleções e estão fora do duelo contra os paranaenses.