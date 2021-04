O domingo (4) será macado pelo primeiro clássico do Atlético na temporada. A partir das 16h, no Mineirão, a equipe comandada pelo técnico Cuca terá pela frente o América, de Lisca. Curiosamente, o confronto valerá a liderança do Campeonato Mineiro 2021.

Com 15 pontos conquistados nas seis primeiras rodadas, o Galo tem o mesmo número do Coelho, mas lidera pelo saldo: 12 x 4. Com uma derrota até o momento na competição, o alvinegro tem 16 gols marcados e quatro sofridos. O alviverde, por sua vez, marcou sete e sofreu três.

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram nas semifinais da competição e, ainda comandado por Sampaoli, que agora treina o Olympique de Marselha, da França, o Atlético levou a melhor. Na final, bateu o Tombense e acabou ficando com o caneco do Mineiro.

Para se manter no topo da tabela, o Galo pode até empatar no Gigante da Pampulha. Para roubar a posição, o Coelho precisará de uma vitória como visitante. Nesta quinta-feira (1), os americanos venceram o Uberlândia por 2 a 1, no Triângulo, e os atleticanos perderam por 2 a 1 para Caldense, em Poços de Caldas. Com o revés, o time da capital perdeu também o aproveitamento de 100%.