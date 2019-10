A histórica rivalidade entre Atlético e Cruzeiro ganhou mais um capítulo, agora com o futebol feminino. E justamente na manhã deste domingo (20) os arquirrivais ficaram frente a frente na primeira partida da modalidade na história. E a equipe estrelada levou a melhor.

Na Cidade do Galo a Raposa bateu o Alvinegro por 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro da categoria. Os gols da vitória azul foram marcados por Vanessa, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Micaelly, aos 11 minutos da etapa final.

A vitória coloca o Cruzeiro na liderança da competição com nove pontos em três jogos. O time do técnico Hoffman Túlio soma 100% de aproveitamento e tem a melhor defesa (não sofreu gol) e o melhor ataque da competição (17 gols).

Com mais um gol, o quinto na competição, Micaelly é a artilheira isolada do Mineiro feminino.

O próximo jogo das Cabulosas, como o time do Cruzeiro tem sido chamado pelo próprio clube, está marcado para quinta-feira (24), contra o Minas Boca, no Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova), às 16h.

Atlético

Antes da partida deste domingo o Galo tinha a segunda melhor campanha com sete pontos em três jogos, atrás do América nos critérios de desempate, já que o Coelho também tem 7 pontos.

O time alvinegro havia vencido duas vezes (Futgol e Minas Boca) e empatado uma (América). O resultado negativo contra o Cruzeiro foi a primeira derrota preto e branca na competição.

O Galo Feminino volta a campo pelo Campeonato Mineiro somente no dia 3 de novembro, quando enfrentará o Valadares, às 10h, também na Cidade do Galo.