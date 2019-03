A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Huracán, no estádio El Palacio, em Buenos Aires, teve um gostinho especial para o volante argentino Lucas Romero. Titular no triunfo estrelado e jogando "em sua casa", o meio-campista comemorou o resultado positivo na estreia.

"Hoje, o principal foi o espírito de luta. Infelizmente, a condição do clima e do campo não eram as melhores. Mas a gente tentou trabalhar e se esforçar. Depois, tentamos cuidar do resultado. Eles começaram a jogar bola na área, a gente tentou lutar o máximo possível porque para jogar hoje foi difícil", analisou o volante, que teve torcida especial na casa do 'El Globo'.

"Estava todo mundo, irmãos, amigos, família. Todos vieram apoiar", revelou.

Desde a Libertadores de 2011 o Cruzeiro não estreava na competição com vitória. Foi assim nas últimas três participações da equipe, em 2014, em 2015 e no ano passado.

"Somar 3 pontos fora de casa é muito importante, que a gente siga neste caminho", afirmou.

O próximo adversário do Cruzeiro na Copa Libertadores será o Deportivo Lara, da Venezuela. A Raposa receberá os venezuelanos em Belo Horizonte na quarta-feira, dia 13 de março, na primeira partida da equipe no Mineirão nesta edição da competição sul-americana.