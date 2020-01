Os últimos dias de 2019 foram de espera e até de angústia para o zagueiro Vitor Mendes, hoje no Time de Transição do Atlético. O paraense de 20 anos, que pertencia ao Santos, não sabia se ficar em Minas Gerais ou retornaria ao clube paulista. Contudo, com o desejo de seguir na Cidade do Galo, teve o desejo atendido e os direitos econômicos comprados por R$ 400 mil.

Depois de ganhar destaque em competições das categorias de base e de ter integrado a deleção principal nos duelos finais da Copa Sul-Americana, Vitor esteve na mira de duas equipes de Portugal, Sporting e Braga. Feliz no Atlético, ele não esconde o desfecho da novela que lhe tirou boas noites de sono.

"Foi uma emoção muito grande. Sensação única, pois era algo que eu buscava bastante desde que cheguei aqui no Atlético. Com certeza realizei um grande sonho em ser jogador do Galo, tenho certeza que vou retribuir essa confiança", conta Mendes.

"Estou me preparando bem para essa temporada, muito motivado para um novo desafio. Espero que esse ano seja de muitas vitórias e títulos. Meu principal foco é fazer história aqui dentro, e é pelo o que vou batalhar" finaliza o zagueiro de 1,87m de altura.