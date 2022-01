Contra o Tombense, 'El Turco' Mohamed disputará sua primeira partida pelo Atlético como mandante

Neste sábado, às 16h30, o duelo entre Atlético e Tombense, no Independência, marcará o reencontro dos campeões brasileiros e da Copa do Brasil com a Massa. Será também mais uma chance para o técnico “El Turco” Mohamed conquistar sua primeira vitória à frente do Galo.

Em sua estreia, o treinador argentino viu a equipe alvinegra empatar com o Villa Nova, por 1 a 1, em Nova Lima, na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Naquele jogo, os reservas foram a campo. Entre aqueles que eram titulares em 2021, apenas o meio-campista Matías Zaracho foi aproveitado, entrando no intervalo.

Para o jogo contra o Tombense, ainda é improvável que “El Turco” aproveite mais titulares. O treinador já adiantou que a intenção é dar mais minutagem aos reservas no início do Campeonato Mineiro, para que possa definir a formação ideal em três semanas.

O Galo ainda terá três desfalques neste sábado. O zagueiro Diego Godín e o atacante Eduardo Vargas estão com as seleções uruguaia e chilena, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Já o atacante Sávio se recupera de Covid-19.

Tombense em ascensão

Se a temporada 2021 foi a mais vitoriosa da história do Atlético, o ano passado também foi marcante para o Tombense. O Gavião Carcará foi vice-campeão da Série C e, assim, conseguiu acesso para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

Em sua estreia no Estadual, o time de Tombos pôde celebrar ainda o título da Recopa Mineira, depois de empatar com o Pouso Alegre por 1 a 1 e vencer a disputa de pênaltis.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) aproveitou a partida pela primeira rodada para realizar a disputa entre o campeão do interior (Tombense) e o vencedor do Troféu Inconfidência (Pouso Alegre).