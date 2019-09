Mais que três pontos. Uma vitória sobre o Palmeiras, no duelo deste sábado (14), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, vale muito mais que a permanência fora da zona de rebaixamento do torneio.

As goleadas sofridas para Internacional e Grêmio aumentaram ainda mais a pressão sobre o clube, que atravessa a maior crise institucional de sua história.

Um triunfo sobre o time paulista é fundamental para amenizar, ao menos dentro de campo, o clima conturbado que paira sob a Toca da Raposa II nas últimas semanas.

No caminho para conseguir um bom resultado no Allianz, a equipe celeste, 16ª colocada, com 18 pontos, vai reencontrar um velho conhecido.

Comandante da Raposa até o início de agosto, Mano Menezes já dá as cartas no Palmeiras, que o contratou há cerca de dez dias para substituir Felipão.

À frente do Verdão, Mano venceu os dois jogos que disputou, e recolocou o time na briga pelo título. Na terceira colocação na tabela, o Porco está apenas três pontos atrás do Flamengo, que lidera a competição, e um atrás do Santos, segundo colocado.

Mistério

Em meio a uma série de protestos da torcida em frente ao centro de treinamento do clube estrelado, durante a semana, o técnico Rogério Ceni não deu pistas do time que vai iniciar jogando contra o Palmeiras.

Na entrevista coletiva após o revés diante do Grêmio, o comandante celeste indicou que poderia fazer mudanças no time, inclusive, preservando alguns jogadores, para que eles tenham um maior tempo para aperfeiçoar a parte física.

Certa é a volta do lateral-direito Orejuela, que estava servindo à seleção colombiana, e deve iniciar jogando na vaga de Edílson, que sequer viajou com a delegação para São Paulo.

No meio-campo, a dúvida gira em torno da presença de Thiago Neves, que vem sendo muito cobrado pelos torcedores, além de ter se envolvido em polêmicas, após declarações em que questionou escolhas de Rogério Ceni na armação da equipe.

Entre os volantes, o argentino Ariel Cabral e os jovens Ederson e Adriano podem compor o setor ao lado do experiente Henrique.

Contestado pela atuação diante do Internacional, pela Copa do Brasil, em que atuou improvisado na lateral direita, Jadson corre por fora por uma vaga entre os titulares no duelo no Allianz Parque.

No ataque, Pedro Rocha e David disputam uma vaga ao lado de Fred,

FICHA DO JOGO

Motivo: Campeonato Brasileiro (19ª rodada)

Data:14/9/2019

Horário: 19h

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo dos Santos, todos do Paraná

VAR: Paulo Roberto Júnior (PR)

Transmissão: Premiere

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Ramires) e Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.

Técnico: Mano Menezes

Cruzeiro

Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Léo e Dodô (Egídio); Henrique e Ederson (Adriano); Robinho, Marquinhos Gabriel e David (Pedro Rocha); Fred.

Técnico: Rogério Ceni