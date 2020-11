O Cruzeiro vive uma situação curiosa nas duas partidas que faltam ser disputadas para o encerramento da 19ª rodada, a última do turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque, se sonhar ainda com o acesso à elite, o melhor para a Raposa é ver um rival da parte de baixo da tabela manter quatro pontos de frente e nem pode ser considerado um desastre outro devolvê-lo à zona de rebaixamento.

Dois jogos ainda serão disputados pela 19ª rodada. Neste domingo (1), o Juventude, que perdeu a vaga no G-4 para o CSA, que fez 3 a 1 no Náutico, em Maceió, na noite do último sábado (31), recebe no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18h15, o Guarani.

Vitória sobre o Paraná, na última sexta-feira, no Mineirão, pode deixar o Cruzeiro a oito pontos do G-4 da Série B ao final da 19ª rodada da competição, que terá jogos ainda neste domingo e segunda-feira Vitória sobre o Paraná, na última sexta-feira, no Mineirão, pode deixar o Cruzeiro a oito pontos do G-4 da Série B ao final da 19ª rodada da competição, que terá jogos ainda neste domingo e segunda-feira

O time alagoano, que agora ocupa a quarta colocação, tem os mesmos 28 pontos da equipe gaúcha, mas leva a melhor no número de vitórias (8 a 7).

Se o Juventude perder, o Guarani vai aos 24 pontos, quatro a mais que o Cruzeiro, mas a diferença do time de Luiz Felipe Scolari seguirá sendo de oito pontos, e isso é importante se o desafio no returno for buscar o acesso.

A 19ª rodada será fechada nesta segunda-feira (2), com a Ponte Preta, que é oitava colocada com 27 pontos, apenas um a menos que o quarto CSA, receberá o Figueirense, que ocupa a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos, um a menos que a Raposa.

Um empate nesta partida mantém os celestes na 16ª posição, fora do Z-4, e também a distância para o grupo que garante o acesso à Série A em oito pontos.

Mas se a partida entre Ponte Preta e Figueirense tiver um vencedor, o melhor para o Cruzeiro, no que se refere ao sonho de voltar à Primeira Divisão em 2021, é que ele seja o time catarinense que, neste caso, o devolveria à zona de rebaixamento.

Sampaio Corrêa

Dentro dessa conta cruzeirense de distância para o G-4, é preciso destacar a situação envolvendo o Sampaio Corrêa, que tem 27 pontos, um a menos que o quarto colocado CSA, mas com duas partidas a menos, por causa de adiamentos provocados por casos de Covid-19 em seu grupo de jogadores.

Nesta terça-feira (3), às 19h15, os maranhenses disputam uma dessas partidas, que é válida pela 5ª rodada, encarando o Brasil-RS, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. E os gaúchos, que têm 21 pontos, apenas um a mais que o Cruzeiro, contarão com a torcida dos celestes.

No dia 17 de novembro, o Sampaio Corrêa passa a ter o mesmo número de jogos dos demais concorrentes recebendo o Náutico, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada.