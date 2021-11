Tinha tudo para ser tranquilo na Arena Pernambuco. O América abriu dois gols de vantagem sobre o Sport, que atuava com um atleta a menos, mas chegou a levar o empate. Só que o Coelho mostrou sua força e, com um gol de Juninho Valoura, aos 37 minutos do segundo tempo, consolidou um triunfo suado, sofrido e fundamental em sua caminhada rumo à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o 3 a 2 desta quarta-feira (10), o Alviverde foi a 41 pontos, na décima colocação. Se o campeonato acabasse hoje, o América não apenas continuaria na Primeira Divisão em 2022, como também conquistaria uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Porém, como ainda há uma longa trajetória pela frente, é manter o foco e buscar uma nova vitória no próximo sábado (13), às 18h30, diante do Grêmio, no Independência, pela 32ª rodada.

O jogo

O América começou o jogo a todo vapor, acuando o Sport e criando várias oportunidades. A insistência e o bom futebol culminaram no gol de Alê, após assistência de Felipe Azevedo, aos 16 minutos. A expulsão de Gustavo Oliveira, aos 24, poderia tornar a partida ainda mais fácil ao Coelho. Só que o caminho para consolidar a vitória seria repleto de dificuldades.

Na segunda etapa, não demorou muito para o Alviverde ampliar a vantagem. Logo aos 6 minutos, Ademir recebeu de Cavichioli, passou por Ewerthon e finalizou bem de longe, surpreendendo Mailson. Golaço!

Mesmo com um a menos, o Sport se mostrou guerreiro e correu atrás de uma sorte melhor. Aos 20 minutos, conseguiu diminuir o placar com Mikael. Dez minutos depois, o Leão chegou ao empate com Zé Welison, em cobrança de falta.

O América, porém, voltou a ficar à frente, com Juninho Valoura, aproveitando o passe de Patric, aos 37. Uma partida dificílima, mas que terminou com o triunfo do Coelho.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 3 AMÉRICA

SPORT

Mailson; Ewerthon (Tréllez), Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes (Betinho) e Gustavo Oliveira; Mikael e Paulinho Moccelin (Everton Felipe)

Técnico: Gustavo Florentín

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva (Anderson), Eduardo Bauermann e Marlon (João Paulo); Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir, Mauro Zárate e Felipe Azevedo (Rodolfo)

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 10 de novembro de 2021 (quarta-feira)

LOCAL: Arena Pernambuco

CIDADE: Recife

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

CARTÕES AMARELOS: Lucas Kal, Alê (América)

CARTÃO VERMELHO: Gustavo Oliveira (Sport)

GOLS: Alê aos 16 minutos do primeiro tempo; Ademir aos 6, Mikael aos 20, Zé Welison e Juninho Valoura aos 30 do segundo tempo