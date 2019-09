Novo técnico do Cruzeiro, Abel Braga fará sua estreia no comando da Raposa na noite desta segunda-feira (30). Apresentado pelo clube no último sábado, o experiente treinador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na tarde desta segunda e poderá ficar à beira do campo do Serra Dourada, na partida contra o Goiás, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira aparição de Abel Braga no banco de reservas dependia apenas da publicação de seu nome no BID. Mesmo sem saber se poderia comandar seu novo time nesta segunda-feira, o técnico viajou normalmente para Goiânia com o restante da delegação celeste.

O primeiro desafio de Abel no comando da Raposa promete ser bastante complicado. Sem chances de sair da zona de rebaixamento mesmo com uma vitória, o Cruzeiro enfrenta o Goiás embalado, após vitórias sobre Fluminense (casa) e São Paulo (fora).

Abel Braga não poderá contar com um de seus velhos conhecidos do elenco cruzeirense. O atacante Fred recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Ceará e não enfrentará o Goiás. Em sua apresentação, Abel prometeu um cruzeiro ofensivo e revelou que gosta de atuar com três atacantes.

"O Cruzeiro vai ser ofensivo. Quem não tiver medo de enfrentar o Cruzeiro, é porque a coisa não está bem. O tamanho da camisa é o que vamos resgatar logo. Gosto de jogar com três atacantes", declarou o novo técnico cruzeirense