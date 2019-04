Anunciado na última terça-feira (2) como reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada, o atacante Pedro Rocha está apto para estrear com a camisa celeste.

Contratado por empréstimo junto ao Spartak, da Rússia, até o final da temporada, por R$3,2 milhões, o jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), na tarde dessa quarta, e ganhou condições de jogo.

Como o regulamento do Campeonato Mineiro permite a inscrição de atletas durante toda a disputa, Pedro Rocha estará à disposição do técnico Mano Menezes para a reta final do Estadual.

Entretanto, como desembarcou em Belo Horizonte apenas nessa quinta-feira, e será apresentado na sexta, é pouco provável que o comandante celeste relacione o atacante para o duelo com o América, no sábado, às 19h, no Mineirão, pelo jogo de volta das semifinais do Mineiro. A tendência é de que Rocha seja utilizado em uma eventual final do Estadual, que começa a ser disputada a partir do dia 14 de abril.

O aproveitamento do jogador depende agora da sua condição física. A última partida de Pedro Rocha pelo Spartak foi no dia 7 de março.

Já no caso da Libertadores, o atacante só poderá vestir a camisa estrelada a partir das oitavas de final, quando o clube poderá fazer cinco modificações na lista original de inscritos enviada a Conmebol. O meia Renato Kayzer, relacionado com a camisa 22, não faz mais parte do elenco celeste, já que foi emprestado à Ponte Preta até dezembro.