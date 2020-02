O empate sem gols com o Campinense, na noite desta quarta-feira (12), garantiu o Galo na segunda fase da Copa do Brasil. “É isso o que importa”, declarou o lateral-direito Mailton. No entanto, houve quem não apreciasse tanto assim o resultado. Foi o caso dos zagueiros Réver e Igor Rabello, cientes de que o time alvinegro ficou devendo mais uma boa atuação na temporada.

O capitão do Atlético, aliás, fez questão de exaltar a performance do adversário e alertou seus companheiros para os próximos desafios. Na visão dele, o time mineiro está deixando a desejar ofensivamente.

“(O Campinense) foi muito aguerrido, jogou pela vida. E do outro lado, estava uma equipe um pouco fria. Só nome e camisa não vencem jogo. Precisamos nos doar mais. Com todas as dificuldades que o Campinense nos impôs, conseguimos o resultado, mas não conseguimos criar chances. Temos que nos doar mais para conquistar nossos objetivos”, comentou Réver.

O companheiro de setor corroborou. “Temos que focar, não podemos dar mole. Valeu a classificação, mas não foi do jeito que a gente gostaria”, disse Rabello.

O Atlético volta suas atenções para o Campeonato Mineiro. Neste domingo (16), às 16h, a equipe alvinegra enfrenta a Caldense, no Mineirão, pela sexta rodada.