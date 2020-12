Foram necessários apenas 10 meses para que o ex-atacante Obina caísse nos braços da torcida do Atlético. Neste sábado (5), sua despedida do clube completa 10 anos, e o carinho que recebe dos torcedores segue vivo.

Com 39 jogos disputados com a camisa preta e branca, o baiano de Vera Cruz anotou 27 gols e acumulou 19 vitórias, 7 empates e outras 13 derrotas. Campeão mineiro daquele ano, Obina chegou a marcar 5 tentos em uma única partida; foi no duelo contra o Rio Branco, do Acre, na primeira fase da Copa do Brasil.

Além dele, naquela 5 de dezembro, se despediam do clube o volante Fabiano e os zagueiros Jairo Campos e Cáceres. Na ocisão, o Galo acabou goleado pelo São Paulo por 4 a 0, no Morumbi.