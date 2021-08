A nota triste da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Confiança-SE, nesta sexta-feira (20), no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi a suspeita de lesão do lateral-direito Norberto.

Ainda aos dez minutos do primeiro tempo, o camisa 32 sentiu o músculo posterior da coxa direita, quando tentou fazer o domínio de uma bola que veio alta e foi substituído pelo meia Claudinho.

Imediatamente, como de praxe nesses casos, o jogador iniciou o tratamento com gelo, ainda no banco de reservas do Gigante da Pampulha. O clube estrelado ainda não informou a situação atual do jogador.

Caso Norberto tenha uma lesão constatada, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem o risco de ficar sem os dois especialistas da função no elenco, para o duelo com o CRB, no dia 29 de agosto, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Isso porque, Rául Cáceres segue se recuperando de dores no tornozelo esquerdo, responsáveis por deixa-lo fora de combate há quase um mês, e não teve condições de ser relacionado para o duelo com o Confiança-SE.

O intervalo maior para o próximo jogo é um trunfo para o paraguaio tentar retornar a tempo de atuar na capital de Alagoas.

Caso não fique sem dois laterais-direitos, a opção de Luxemburgo será improvisar outro jogador no setor, com o volante Rômulo sendo a principal opção, já que retornou à sua posição de origem em alguns jogos, inclusive o dessa sexta.

O zagueiro Joseph, testado, sem sucesso, nessa posição nesta Série B, é outra alternativa.

